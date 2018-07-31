Сотрудница МИД лишилась собаки в Домодедово 

Сотрудница Министерства иностранных дел России Анна Волкова лишилась собаки во время полета рейсом S7 из Москвы в Адлер, куда она отправилась в командировку на два месяца.
Волкова решила взять пятилетнюю собаку — помесь йоркширского терьера и кокер-спаниеля — вместе с собой, чтобы не расставаться с питомцем надолго.
Супруг Анны Сергей Мартынов рассказал «Ридусу», что Стешу не приняли на борт из-за перевеса в полтора килограмма. «Клетку приняли в багажное отделение, переноску поставили в лифт, и она уехала», — сообщил он, добавив, что за считанные минуты до отлета Волковой сказали, что собака убежала со взлетно-посадочной полосы.
«Якобы она открыла сама клетку и убежала. Из самолета Анне выйти не дали, самолет готовился к взлету», — рассказал Сергей.
В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили Агентству городских новостей «Москва», что задействовали своих сотрудников при поиске потерявшейся собаки сотрудницы Министерства иностранных дел России. «Собака выбежала из пластикового контейнера до погрузки на рейс: конструкция не выдержала нагрузки, и дверца открылась», — сообщил представитель воздушной гавани, отметив, что владелец собаки приезжал в аэропорт для участия в поисках.