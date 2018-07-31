Сотрудница МИД лишилась собаки при полете авиакомпанией S7

Сотрудница министерства иностранных РФ Анна Волкова лишилась своего питомца при полете рейсом S7 Москва-Адлер. 20 июля она ехала в командировку на два месяца, поэтому решила взять с собой свою собаку Стешу. Пес (помесь йоркширского терьера и кокер-спаниеля) была членом семьи на протяжении пяти лети.

Супруг Анны Сергей Мартынов пояснил «Ридусу» , что Стешу не приняли на борт из-за перевеса в полтора килограмма.

«Клетку приняли в багажное отделение, переноску поставили в лифт и она уехала. А за несколько минут до отлета супруге сообщили, что собака убежала со взлетно-посадочной полосы. Якобы она открыла сама клетку и убежала. Из самолета Анне выйти не дали, самолет готовился к взлету», — рассказал Сергей.

Пес находится на территории аэропорта уже 11 дней. Пару раз его видели сотрудники воздушной гавани. Напуганную собаку пытались вытащить из укрытия, но она укусила работника Домодедово за палец. Последние пять дней ее никто не видел.

Сергей сомневается, что маленькая собачка могла сама открыть переноску и убежать.

«Когда я разговаривал с полицейскими в аэропорту, они, ухмыляясь, сказали, что, скорее всего, погрузчики швырнули клетку как обычно, она открылась, собака убежала. Но официально, конечно, никто такого не скажет. Аэропорт режимный объект, туда так просто не зайдешь, не поищешь собаку. Я посоветовал сотрудникам аэропорта, если они увидят ее, прикормить, а не ловить сразу. А сейчас ее просто спугнули. Длина аэропорта 22 км, где ее теперь искать? Там шумно, постоянно взлетают самолеты, ездит транспорт, животное напугано, без еды», — говорит глава семейства.

Спустя 10 дней после пропажи собаки на гневный пост в соцсетях откликнулась представитель авиакомпании S7.

Пользователи Сети назвали ситуацию с пропажей пса преступной халатностью со стороны перевозчика и аэропорта.

Другие интернет-пользователи поделились своими историями о нелегкой перевозке животных самолетом.

«Три года назад в Домодедово убегал прилетевший из Благовещенска мой кураторский Василёк. Много макетов, которые раздавали в руки всем работникам аэропорта, всем службам — не осталось ни одного человека, который бы не знал о потерянном Васильке. Многие работники искать помогали, в том числе кинологическая служба аэропорта, они и отлавливали. Но для этого настойчивые люди должны быть в аэропорту, которые будут стучаться во все двери Василька нашли на третий день именно работники аэропорта и ловить помогали кинологи аэропортовские. Везде есть камеры, на складах есть нормальные люди. Добивайтесь, ищите, пока пёс не погиб», — поделилась Галина Алексеева