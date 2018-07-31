Достижения и перспективы развития российских морских технологий обсудили во Владивостоке

Ведущие специалисты и эксперты дальневосточных научных, образовательных и промышленных организаций выступили с докладами и обсудили возможности и проблемы развития морского судоходства и судостроения, освоения ресурсов Мирового океана, подготовку отраслевых кадров и другие вопросы. Руководитель дальневосточной подгруппы «Маринет» Денис Буров рассказал о возможностях поддержки, в том числе финансовой, перспективных инновационных проектов в сфере морских технологий.

В ходе тематической сессии «Высокие технологии в морской отрасли» участники рассмотрели перспективы применения лазеров в различных сферах судостроения и судоремонта, использования нейросетевых технологий в системах распознавания объектов в морской среде.

Большой интерес у участников сессии по инновационному судостроению вызвал проект рыболовного судна нового поколения с использованием гидроканала. Данная конструкция судна позволяет доставлять улов в живом виде напрямую в приемную емкость в кормовой части, не извлекая, по сути, орудие лова из воды. «Это сводит к минимуму механические повреждения водных биоресурсов в улове, которое обычно превышает 10–15%, — рассказал ведущий научный сотрудник ФГБНУ „ТИНРО-Центр“ Михаил Мизюркин. — Кроме того, это исключает чрезмерные нагрузки на тяговые механизмы, что в обычных условиях имеет больший риск выхода из строя оборудования, потери остойчивости судна и травмирования экипажа при аварийных ситуациях».

По словам ученого, это откроет огромные возможности для добычи легкотравмируемых рыб, как, например, дальневосточная сардина (иваси). «Ожидаемое снижение эксплуатационных расходов на орудия лова на крупнотоннажном судне составит минимум 2,5 млн рублей. Данная технология может использоваться и при проектировании малотоннажных и среднетоннажных судов, укомплектованных различными орудиями лова — от трала и снюрревода до ловушек, — подчеркнул Михаил Мизюркин. — Кроме того, такие суда могут использоваться для установки и обслуживания оборудования марикультуры». В перспективе на судах с гидроканалом возможен переход к бессетевому промыслу с использованием акустических и световых технологий для управления поведением рыб.

Большое внимание участники также уделили вопросам подготовки кадров по морским специальностям, в том числе и для работы в полярных условиях, а также их мотивации для трудоустройства на флот. По итогам конференции был составлен перечень тезисов и рекомендаций к представленным докладам.

Дальнейшее обсуждение вопросов освоения водных биоресурсов и развития инновационных морских технологий продолжится на площадке Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге 13—15 сентября.

Контактная информация для представителей СМИ: Дирекция по работе со СМИ Фонда «Росконгресс» Тел. : +7 (812) 406-77-09 Email: media@roscongress.org Об организаторах

Организатор — Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов. В зоне ответственности ведомства — организация рыболовства и научное обеспечение промысла, развитие аквакультуры (рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, проведение рыбоохранных мероприятий. В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером экономического роста для прибрежных регионов. На долю РФ приходится более 5,5% глобального объема добычи рыбы, это 4-е место в мире. В 2017 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 25 лет — 4,9 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 3% выше уровня 2016 года. Оборот организаций отрасли составил 310 млрд рублей, что на 7% больше показателя 2016 года. При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации . Оператор форума — Фонд Росконгресс — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.