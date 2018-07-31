«Москоллектор» отмечает юбилей

На данный момент это самое большое коллекторное хозяйство в мире.

В этом году «Москоллектору» — крупнейшей подземной энергетической инфраструктуре города — исполняется 30 лет.

Благодаря появлению этой структуры совокупный километраж коллекторных тоннелей в столице за последние 30 лет увеличился более чем в 3 раза — до 780 километров. На данный момент это самое большое коллекторное хозяйство в мире. Отметим, что протяженность проложенных в коллекторах трубопроводов теплосети возросла в шесть раз, водопровода — в пять раз, силовых кабелей и кабелей связи — почти в четыре раза.

— 31 июля подведомственное предприятие коллекторного хозяйства развивается вместе с городом. С 2012 года возрождена инвестиционная программа по строительству кабельных коллекторов, отработаны методики комплексной реконструкции действующих подземных объектов с оснащением их самыми современными слаботочными системами: охранно-пожарной сигнализацией, аппаратурой контроля газовоздушной среды, диспетчерского управления, — рассказал генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров. Он также добавил, что при проведении капитального ремонта применяются передовые методики и самые современные материалы.

Стоит отметить, что ГУП «Москоллектор» стал постоянным участником городской программы по комплексному благоустройству столицы. Реконструкция наземных сооружений, таких как вентиляционные шахты, проходит с учетом нового архитектурного облика улиц и площадей, гармонично вписываясь в современный городской ландшафт. Всего в Комплексе городского хозяйства трудятся более 1300 специалистов. Благодаря их ежедневной работе в домах москвичей есть электричество, горячая и холодная вода, телефонная связь и высокоскоростной интернет.

СПРАВКА

ГУП «Москоллектор» — неоднократный призер городских конкурсов: «Лучшее предприятие для работающих мам», «Лучший работодатель среди предприятий промышленной сферы», «Предприятие с лучшей организацией охраны труда». Кроме того, специалисты предприятия не раз входили в тройку сильнейших в профессиональных конкурсах «Московские мастера».

Также «Москоллектор» много лет тесно сотрудничает с Московским государственным строительным университетом, Московским энергетическим институтом. Таким образом, молодые специалисты пополняют ряды работников «Москоллектора».