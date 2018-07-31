Челябинска область — в тройке лидеров по экспорту

Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов по неэнергетическому экспорту в страны Азии. Такие данные от российского экспортного центра за 2017 год озвучил на аппаратном совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Партнерами Южного Урала являются Казахстан Киргизия , Узбекистан, Иран и Таджикистан . На эти территории регулярно поставляются обувь и текстиль, продукты питания и продукция металлургической промышленности, а также ряд других товаров. Общий оборот между нашей областью и азиатскими странами в прошлом году составил более двух миллиардов долларов.

Итоги первого квартала текущего года показали, что Южный Урал продолжает наращивать экспортные поставки: прирост экспорта в Казахстан составил 27,6%, в Киргизию — 18, 7%, а в Узбекистан — 55,8% по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями.