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Челябинска область — в тройке лидеров по экспорту
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Челябинска область — в тройке лидеров по экспорту 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов по неэнергетическому экспорту в страны Азии. Такие данные от российского экспортного центра за 2017 год озвучил на аппаратном совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
— Мы — самый крупный регион в стране по общему экспорту в Узбекистан, опережая Москву и Московскую область, вторым крупнейшим регионом-экспортером страны после Москвы в Иран, опережая приграничную Астраханскую область, — отметил глава региона. — Позитивные тенденции сохраняются.
Партнерами Южного Урала являются Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Иран и Таджикистан. На эти территории регулярно поставляются обувь и текстиль, продукты питания и продукция металлургической промышленности, а также ряд других товаров. Общий оборот между нашей областью и азиатскими странами в прошлом году составил более двух миллиардов долларов.
Итоги первого квартала текущего года показали, что Южный Урал продолжает наращивать экспортные поставки: прирост экспорта в Казахстан составил 27,6%, в Киргизию — 18, 7%, а в Узбекистан — 55,8% по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями.
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