«Мне стыдно за своих сотрудников»: что будет с организаторами пыток в ярославской колонии 

Замглавы ФСИН Валерий Максименко не намерен прощать устроивших пытки заключённого сотрудников
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко на всю страну заявил, что ему стыдно за сотрудников, которые устраивали пытки над заключённым в ярославской исправительной колонии №1.
— Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, его родным и близким, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Я прошу прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за них.
Также Максименко рассказал, что в ведомстве не собираются прощать своим сотрудникам, устроившим скандал, вышедший за пределы России, их поступок.
— Все, кто участвовал в этом, будут уволены, — добавил замглавы ФСИН. — Там пока поступательно, ещё не все уволены. Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться.
Громкий скандал в ярославской колонии № 1 разыгрался после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 8 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации. Мы продолжаем следить за этой историей. По ссылке — все материалы по теме.