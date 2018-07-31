«Мне стыдно за своих сотрудников»: что будет с организаторами пыток в ярославской колонии

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко на всю страну заявил, что ему стыдно за сотрудников, которые устраивали пытки над заключённым в ярославской исправительной колонии №1.

— Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, его родным и близким, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва» . — Я прошу прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за них.

Также Максименко рассказал, что в ведомстве не собираются прощать своим сотрудникам, устроившим скандал, вышедший за пределы России , их поступок.

— Все, кто участвовал в этом, будут уволены, — добавил замглавы ФСИН. — Там пока поступательно, ещё не все уволены. Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться.