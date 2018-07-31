В Карелии двух депутатов лишили мандатов за сокрытие доходов

В Муезерском районе народные избранники нарушили закон о противодействии коррупции.

Прокуратура Муезерского района провела проверку соблюдения депутатами поселений обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичных сведений супругов и детей. Такая обязанность закреплена федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими нормативными актами. А несоблюдение требования влечет увольнение.

Как сообщает прокуратура, в Лендерском сельском поселении два депутата не предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

По результатам проверки председателю Совета Лендерского сельского поселения было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции.

— По итогам рассмотрения представления прокурора на очередной сессии Совета принято решение о прекращении полномочий указанных депутатов,

— сообщили в надзорном органе.