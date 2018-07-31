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В Карелии двух депутатов лишили мандатов за сокрытие доходов
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

В Карелии двух депутатов лишили мандатов за сокрытие доходов 

Карельские вести 27 минут назад
В Муезерском районе народные избранники нарушили закон о противодействии коррупции.
Прокуратура Муезерского района провела проверку соблюдения депутатами поселений обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичных сведений супругов и детей. Такая обязанность закреплена федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими нормативными актами. А несоблюдение требования влечет увольнение.
Как сообщает прокуратура, в Лендерском сельском поселении два депутата не предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.
По результатам проверки председателю Совета Лендерского сельского поселения было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции.
— По итогам рассмотрения представления прокурора на очередной сессии Совета принято решение о прекращении полномочий указанных депутатов,
— сообщили в надзорном органе.
По материалам: ptzgovorit.ru
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