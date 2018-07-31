Южный Урал вошел в тройку крупнейших несырьевых экспортеров России

Как заявил на аппаратном совещании глава региона, Южный Урал является самым крупным в стране экспортером продукции в Узбекистан , опережая Москву Московскую область , вторым крупнейшим экспортером страны после Москвы в Иран , опередив приграничную Астраханскую область . Челябинская область продолжает наращивать экспортные поставки и по итогам первого квартала 2018 года вышла на второе место среди регионов-экспортеров в Казахстан с приростом в 27,6%, в Кыргызстан с приростом 18,7%, а прирост экспорта в Узбекистан составил 55,8%.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом товарооборот Южного Урала с Казахстаном вырос на 27,9% и превысил 1 миллиард 807,4 млн долларов США, в том числе: экспорт возрос на 32,3% — до 843,5 млн долларов, импорт увеличился на 24,4% — до 963,9 млн долларов. Доля Казахстана во внешнеторговом обороте области в 2017 году составила 23,6%. В регионе зарегистрировано 130 коммерческих предприятий с участием физических и юридических лиц из Казахстана. Основные статьи экспорта: в Казахстан — машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукты питания, продукция химической промышленности, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстильные изделия и обувь.

Товарооборот с Кыргызстаном уменьшился на 17,1% — до 82,9 миллиона долларов, но экспорт вырос на 5,4% — до 82 миллионов долларов, а импорт упал в 18 раз — до 900 тысяч долларов. Объем инвестиций из Кыргызстана в 2012 году составил 8,6 млн долларов, в 2013 году — уже 23,2 млн В области зарегистрировано 6 коммерческих предприятий с участием физических и юридических лиц из Кыргызстана. Основные статьи экспорта — продукция чёрной металлургии, продукты питания и товары народного потребления.