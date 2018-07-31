Премьер Индии стал звездой YouTube

Глава правительства Индии Нарендра Моди с момента вступления в должность в 2014 году продолжает наращивать свою популярность среди населения страны. Подтверждением этому, давно зафиксированному социологией факту, стало число подписчиков его авторизованного канала на платформе YouTube — в понедельник количество его поклонников здесь достигло 1 миллиона человек (1 001 545 к утру вторника).

"Еще одно свидетельство любви простого народа к уважаемому премьер-министру Нарендре Моди и силы его влияния в стране. Число подписчиков на его канал в YouTube преодолело отметку в 1 миллион", — написал по этому поводу на своей странице в социальных сетях министр здравоохранения и семейного благополучия Джагат Пракаш Надда.

Индийский премьер достаточно активен на этом популярном во всем мире портале, чего нельзя сказать о других политических деятелях Индии. Нарендра Моди выкладывает видео со своих публичных выступлений, выдержки из речей в парламенте, ролики, посвященные его зарубежным турне и другие.

Стоит также отметить, что Моди пользуется огромной популярностью и в других соцсетях. Так, например, на его обновления в Facebook подписаны более 43 миллионов человек, а в Twitter у него также порядка 44 миллионов фолловеров.