На Вторчермете начнут переносить мешающий прокладке теплосетей газопровод

Администрация Екатеринбурга подготовила проектное заключение по выносу газопровода с участка на Вторчермете, где прокладывают новые тепловые сети. Работы по выносу газопровода начнутся на следующей неделе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

"Если все нормально пройдет, горячее водоснабжение в большинство домов поступит в ближайшее время", — уточнил пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов.

Жители Совхозного и части Вторчермета с мая сидят без горячей воды из-за реконструкции теплотрассы. По данным на 20 июля, тазики и ковшики популярны сегодня у жителей 350 жилых домов. Где именно раньше из крана польется теплая вода, в мэрии пояснить не смогли. Предполагаемый срок завершения всех работ — 1 сентября.

Длительное отключение ГВС связано с переподключением потребителей на новый теплоноситель — ТЭЦ-19. Для этого реконструируют существующие и строят новые сети на участке по улицам Окраинной — Умельцев — Новосибирской — Эскадронной — Патриса Лумумбы — Газетной — Аптекарской — Санаторной и переулку Коллективному. В процессе работы подрядчик по необъяснимым причинам наткнулся на газовые сети. Это отодвинуло сроки завершения работ.

Стоит отметить, что проект по реконструкции теплосетей на Вторчермете стоил Екатеринбургу 35 миллионов рублей. Насколько подорожают работы из-за «несоответствия проектных отметок пересечения тепловой сети с газопроводом», неизвестно.

Ранее по теме: Вторчермету вернут горячую воду «при первой возможности»