Как узнать коренного москвича

Коренной житель Москвы на сегодняшний день — птица гордая и, увы, редкая. Согласно социальным опросам, в столице осталось около 5% коренных москвичей, и цифра эта постепенно уменьшается. Как шутят приезжие, «понаоставались тут». Но шанс вычислить коренного москвича все же есть.

1. Коренной москвич соотносит историю столицы с периодами правления мэров. Они точно знают, что Останкинская телебашня была построена в промысловскую эпоху, горела в лужковскую, а снова открылась для посещения в собянинскую.

2. Коренной москвич способен срезать половину города через дворы, но при этом затруднится ответить вам, как добраться до Крымского вала. [С-BLOCK]

3. Коренной москвич может зарабатывать 20 тысяч рублей в месяц, но при этом жить в квартире в центре с четырехметровыми потолками. Она ему от бабушки досталась.

4. Коренной москвич, скорее всего, ни разу не был в Мавзолее, хотя регулярно «срезает» дорогу через Красную площадь.

5. У коренного москвича есть свое мнение по каждому вопросу, и он непременно его выскажет, стоит только спросить.

6. У коренного москвича однозначное отношение к власти. Он может ее любить или не любить, но безразличия к ситуации в стране вы не дождетесь.

7. Если в метро вы видите человека, который не бежит, но при этом умудряется обогнать всю толпу, выходящую из вагона — это почти наверняка коренной москвич.

8. Коренной москвич имеет характерный выговор. У него акающая речь и протяжные гласные в словах. [С-BLOCK]

9. Коренной москвич искренне считает, что Москва — маленькая, потому что здесь везде знакомые.

10. Коренные москвичи гостеприимны и хлебосольны, готовы помогать, пока человек не встанет на ноги, но никогда не позволят сесть себе на шею.

11. Коренные москвичи помнят старые названия улиц и часто ими оперируют, вводя в заблуждение гостей столицы. [С-BLOCK]

12. Коренные москвичи, зачастую, менее амбициозны, чем приезжие. Они живут в столице поколениями, у них есть квартира (а порой и две, одну из которых они сдают), и нет острой необходимости бороться за место под солнцем.

13. Коренной москвич любит Москву, но не современную, а город своего детства, когда «воздух был чище, деревьев было больше, а машин меньше».