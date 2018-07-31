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Ветеран из ЯНАО, которого не хотели везти в больницу, остается в реанимации
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Ветеран из ЯНАО, которого не хотели везти в больницу, остается в реанимации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июл — РИА Новости. Состояние 92-летнего ветерана войны из Нового Уренгоя (ЯНАО) Владимира Николенко, которому скорая помощь на протяжении нескольких часов отказывала в госпитализации, остается стабильно тяжелым, говорить о его выписке из больницы рано, сообщила РИА Новости во вторник его дочь Людмила.
Окружное отделение КПРФ в начале июля опубликовало на своем сайте историю 92-летнего заместителя председателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николенко из Нового Уренгоя, которому бригада скорой помощи в течение трех часов отказывала в госпитализации, несмотря на решение лечащего врача о необходимости везти мужчину в реанимацию. Как подчеркивалось в публикации, медики объясняли свое нежелание тем, что им не нужно «ЧП, что больной умер у них в машине».
"Папа пока в реанимации, врачи наблюдают за ним, состояние стабильно тяжелое. До выписки еще далеко, но главное — он живет и может с нами общаться", — сказала собеседница агентства.
Ранее прокуратура ЯНАО озвучила результаты проверки по данному инциденту, которая, как отмечалось, выявила «дефекты оказания медицинской помощи». В надзорном ведомстве подчеркивали, что сотрудники скорой помощи долгое время отказывались госпитализировать ветерана, так как боялись ухудшить показатели в ведомственном отчете.
Кроме того, по информации прокуратуры, отказ в эвакуации больного выездной бригаде был согласован исполняющей обязанности главного врача станции скорой помощи, которая затем предложила фельдшерам написать заявления на увольнение по собственному желанию, что они и сделали. О мерах в отношении руководителя станции скорой помощи не сообщалось.
В региональном следственном управлении СК РФ во вторник пояснили РИА Новости, что проверка ведомства по статье УК РФ, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, близится к завершению. Свою проверку в связи с неоказанием помощи больному проводит также местная полиция.
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