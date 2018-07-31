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Скверы на улице Прыгунова благоустроят за 51 миллион рублей
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Скверы на улице Прыгунова благоустроят за 51 миллион рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
До конца октября в Автозаводском районе должны благоустроить скверы на улице Прыгунова. Районная администрация объявила электронный аукцион на проведение работ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Соответствующая документация размещена на портале Госзакупок 30 июля.
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Согласно информации, речь идет о ремонтных работах сразу на нескольких участках общественной территории на улице Прыгунова: сквер № 1 (от Смирнова до Лескова), сквер № 2 (от Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), сама территория сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» (от Прыгунова до Южного шоссе).
На благоустройство скверов будет выделено больше 51 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться сразу из нескольких источников: городского, областного и федерального бюджетов.
Подрядчика выберут 23 августа. По условиям контракта, работы должны быть выполнены до 30 октября этого года. Отдельной строкой в документации прописано, что подрядчик вправе выполнить работы досрочно по согласованию с заказчиком.
Напомним, сквер в центре Сормова благоустроят за 24 миллиона рублей.
Ранее мы также сообщали о том, что на благоустройство пляжных зон Щелоковского хутора выделено 30 миллионов рублей.
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