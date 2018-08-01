Готовы проекты благоустройства парков и скверов в Нижнем Новгороде

Сквер имени 1905 года (Нижегородский район)

В рамках первой очереди благоустройства будет возвращена историческая планировка сквера, обновлено существующее мощение и восстановлена тропиночная сеть, установлены информационные пилоны и плита-сигнация у Острога, подсвечен светильниками в мощении памятник героям и жертвам революции 1905 года.

Также будут подготовлены к изменениям в 2019 году зоны остановок со стороны площади Свободы и улицы Белинского.

Сквер в центре Сормова

Будет заменено существующее мощение, обновлена тропиночная сеть, устроены площадки для отдыха, высажены цветники и кустарники.

Сквер по улице Прыгунова

Планируется устройство площадок для отдыха и спорта, игровых зон для детей разных возрастов, формирование тропиночной сети (1 очередь).

Парк «Дубки» (Ленинский район)

Обновление мощения основных направлений тропиночной сети, устройство детской игровой зоны с оборудованием для всех возрастных групп и создание набивной дорожки для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка (первая очередь).

Лесопарк «Щелоковский хутор» (зона озер) (Советский район)

Благоустройство зон пляжей первого и третьего озера, формирование тропиночной сети из набивных дорожек и деревянных настилов, устройство площадок для отдыха и детских игр, установка скамеек, урн, раздевалок, а также разработка и установка новой навигационной системы, которая познакомит горожан с экосистемой памятника природы.

Сквер имени Василия Грабина

Озеленение, дополнение новыми участками тропиночной сети, установка площадок и беседок для отдыха, детских игровых и спортивных зон, скейт-парк и площадь для временного маркета. Будет сформирована зона для будущей установки памятного знака в честь погибшего летчика по инициативе товарища и сына героя.

Сквер по улице Григорьева (Канавинский район)

Благоустройство площади вокруг стелы комсомольцам-канавинцам (в том числе устроен пандус), обновление мощения существующей тропиночной сети, устройство зоны отдыха, детской и спортивной площадок.

Ознакомиться с каждым проектом подробнее можно на информационном сайте Института sredann.org.