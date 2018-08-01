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Готовы проекты благоустройства парков и скверов в Нижнем Новгороде
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Готовы проекты благоустройства парков и скверов в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Сквер имени 1905 года (Нижегородский район)
В рамках первой очереди благоустройства будет возвращена историческая планировка сквера, обновлено существующее мощение и восстановлена тропиночная сеть, установлены информационные пилоны и плита-сигнация у Острога, подсвечен светильниками в мощении памятник героям и жертвам революции 1905 года.
Также будут подготовлены к изменениям в 2019 году зоны остановок со стороны площади Свободы и улицы Белинского.
Сквер в центре Сормова
Будет заменено существующее мощение, обновлена тропиночная сеть, устроены площадки для отдыха, высажены цветники и кустарники.
Сквер по улице Прыгунова
Планируется устройство площадок для отдыха и спорта, игровых зон для детей разных возрастов, формирование тропиночной сети (1 очередь).
Парк «Дубки» (Ленинский район)
Обновление мощения основных направлений тропиночной сети, устройство детской игровой зоны с оборудованием для всех возрастных групп и создание набивной дорожки для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка (первая очередь).
Лесопарк «Щелоковский хутор» (зона озер) (Советский район)
Благоустройство зон пляжей первого и третьего озера, формирование тропиночной сети из набивных дорожек и деревянных настилов, устройство площадок для отдыха и детских игр, установка скамеек, урн, раздевалок, а также разработка и установка новой навигационной системы, которая познакомит горожан с экосистемой памятника природы.
Сквер имени Василия Грабина
Озеленение, дополнение новыми участками тропиночной сети, установка площадок и беседок для отдыха, детских игровых и спортивных зон, скейт-парк и площадь для временного маркета. Будет сформирована зона для будущей установки памятного знака в честь погибшего летчика по инициативе товарища и сына героя.
Сквер по улице Григорьева (Канавинский район)
Благоустройство площади вокруг стелы комсомольцам-канавинцам (в том числе устроен пандус), обновление мощения существующей тропиночной сети, устройство зоны отдыха, детской и спортивной площадок.
Ознакомиться с каждым проектом подробнее можно на информационном сайте Института sredann.org.
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