ВККС срочно ищет глав новых кассаций и апелляций

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 31 июля объявила конкурс на должности председателей создаваемых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции (о ФКЗ, предусматривающем создание надрегиональных проверочных инстанций в системе СОЮ, читайте на Legal.Report здесь).

Вакантными объявлены кресла руководителей всех девяти кассационных и пяти апелляционных судов. Документы от претендентов будут приниматься только две недели, по 13 августа 2018 года. Председатели новых судов должны быть назначены до 15 октября 2018 года. Для глав кассационных судов возраст пребывания в должности повышен с 70 до 76 лет.