ВККС срочно ищет глав новых кассаций и апелляций 

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 31 июля объявила конкурс на должности председателей создаваемых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции (о ФКЗ, предусматривающем создание надрегиональных проверочных инстанций в системе СОЮ, читайте на Legal.Report здесь).
Вакантными объявлены кресла руководителей всех девяти кассационных и пяти апелляционных судов. Документы от претендентов будут приниматься только две недели, по 13 августа 2018 года. Председатели новых судов должны быть назначены до 15 октября 2018 года. Для глав кассационных судов возраст пребывания в должности повышен с 70 до 76 лет.
Напомним, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции будет размещаться в Москве, Второй — в Санкт-Петербурге, Третий — в Сочи, Четвертый — в Нижнем Новгороде, Пятый — в Новосибирске.
Первый кассационный суд общей юрисдикции разместится в Саратове, Второй — в Москве; Третий — в Санкт-Петербурге, Четвертый — в Краснодаре, Пятый — в Пятигорске Ставропольского края, Шестой — в Самаре, Седьмой — в Челябинсе, Восьмой — в Кемерово, Девятый — во Владивостоке.