Анна Статва рассказала, что общего у Омска с Нью-Йорком

Только в двух городах мира в центре есть уникальные природные парки. В Нью-Йорке — Центральный парк и в Омске — «Птичья гавань». Сегодня в международном пресс-центре «МКР-Медиа» рассказывали о новых туристических маршрутах Омска и Омской области , появившихся в 2018 году. Один из них проходит в уникальном природном парке «Птичья гавань».

Эколого-туристическую тропу «По следам пернатых» в «Птичьей гавани» бесплатно посетили уже более 150 человек, — говорит руководитель некоммерческой организации «Своя дорога» Дмитрий Буцик. — Каждый может уточнить график проведения экскурсии и всей семьей пройти этой тропой и посмотреть стенды, где рассказано, какие птицы обитают в парке, а поднявшись на маяк, в подзорную трубу можно проследить, как сейчас там живут пернатые.

Бесплатные экскурсии продлятся до конца сентября, записаться на них можно в Туристском информационном центре, и проводятся они не только в выходные, но и в будни, ведь многие омичи сейчас находятся в отпуске, а школьники — на каникулах.