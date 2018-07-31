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Анна Статва рассказала, что общего у Омска с Нью-Йорком
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Анна Статва рассказала, что общего у Омска с Нью-Йорком 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Только в двух городах мира в центре есть уникальные природные парки. В Нью-Йорке — Центральный парк и в Омске — «Птичья гавань». Сегодня в международном пресс-центре «МКР-Медиа» рассказывали о новых туристических маршрутах Омска и Омской области, появившихся в 2018 году. Один из них проходит в уникальном природном парке «Птичья гавань».
Эколого-туристическую тропу «По следам пернатых» в «Птичьей гавани» бесплатно посетили уже более 150 человек, — говорит руководитель некоммерческой организации «Своя дорога» Дмитрий Буцик. — Каждый может уточнить график проведения экскурсии и всей семьей пройти этой тропой и посмотреть стенды, где рассказано, какие птицы обитают в парке, а поднявшись на маяк, в подзорную трубу можно проследить, как сейчас там живут пернатые.
Бесплатные экскурсии продлятся до конца сентября, записаться на них можно в Туристском информационном центре, и проводятся они не только в выходные, но и в будни, ведь многие омичи сейчас находятся в отпуске, а школьники — на каникулах.
— Уверена, что пройти этой тропой и понаблюдать за птицами будет интересно не только детям, но и взрослым, ведь разнообразие пернатых в «Птичьей гавани» уникально — более 100 видов. Каждый посетитель парка получит сувениры: эко-сумку, деревянный значок с символом этой экскурсии. Хочу сказать, что подобных природных парков, расположенных в центре города, в мире всего два — в Нью-Йорке и Омске, — добавила заместитель министра культуры Омской области Анна Статва.
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