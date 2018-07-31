Капремонт первой части хирургического корпуса завершили в районной больнице Воскресенска

В Воскресенской первой районной больнице завершается капитальный ремонт части хирургического корпуса, на эти цели было выделено 70 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

«В конце августа там уже начнут принимать пациентов. Ремонт второй части корпуса планируется завершить в первом полугодии 2019 года», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

На капитальный ремонт было выделено 177 миллионов рублей, из них 70 миллионов рублей — на проведение работ в первой части корпуса.

«Ремонтировались инженерные системы, фасад здания, проведена замена водостока, лестничных маршей. Все сделано для комфортного пребывания пациентов и оказания им необходимой медицинской помощи. Большое внимание уделено оборудованию, например, в отремонтированной части корпуса заработает современный компьютерный томограф. На приобретение и установку нового аппарата было выделено более 40 миллионов рублей», — добавил Марков.

По его словам, томограф приобретен в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Он будет работать в круглосуточном режиме и поможет оказывать еще более своевременную помощь, в том числе, пациентам с инсультом. Для удобства оборудование размещено по соседству с блоком интенсивной терапии.

Марков добавил, что только в Воскресенском районе от острого нарушения кровообращения мозга страдает порядка 750 человек в год, с вводом в эксплуатацию современного томографа, помощь им выйдет на качественно новый уровень.

С 2014 года в регионе отремонтировано свыше 500 медучреждений, а за последние пять лет в Подмосковье было построено 65 объектов здравоохранения.