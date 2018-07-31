В Тверской области смертность пациентов в больницах превышает средний показатель по России 

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» составили рейтинг регионов по уровню внутрибольничной летальности в 2016-2017 гг. Анализ показал, что в 61 субъекте РФ этот показатель в прошлом году увеличился, а в 45 регионах его значение выше, чем в среднем по стране. Внутрибольничная летальность — это отношение общего числа умерших в больнице к общему числу больных, выписавшихся из медучреждения за тот же период. Это очень важный статистический показатель, который нужен для оценки системы здравоохранения. Эксперты ОНФ и Фонда «Здоровье» проанализировали данные Росстата по этому показателю за несколько лет. Так, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. число коек в круглосуточных стационарах сократилось на 19 854, а число госпитализированных — на 403 тыс. человек. При этом внутрибольничная летальность выросла с 1,77% в 2016 г. до 1,8% в 2017 г.
Эксперты также изучили информацию, размещенную на сайте Минздрава России за 2016-2017 гг., и составили рейтинг регионов по уровню больничной летальности в этот период. Оказалось, что в 61 субъекте РФ этот показатель увеличился в 2017 г., по сравнению с 2016 г. И наибольший рост за год наблюдается в Республиках Северная Осетия — Алания и Карелия (на 0,22%), Иркутской (на 0,17%) и Псковской (на 0,15%) областях, Алтайском крае (на 0,14%), Хабаровском крае и Калужской области (на 0,13%), Брянской, Томской областях и Республике Калмыкия (на 0,12%).
А вот выше среднего по стране смертность в медучреждениях в прошлом году зарегистрирована в 45 регионах. Это, в частности, Республика Карелия (2,86%), Ленинградская область (2,76%), город Севастополь (2,72%), Ярославская (2,56%), Новгородская (2,54%) и Псковская (2,5%) области, город Санкт-Петербург (2,49%), Тверская (2,46%), Тульская (2,45%), Московская (2,27%), Кемеровская (2,26%) и Калининградская (2,22%) области.
— Рост внутрибольничной летальности, по нашему мнению, не всегда можно объяснить госпитализацией пациентов с тяжелым течением болезни и возрастных граждан. Нередко рост этого показателя связан с низкой доступностью медицинской помощи, непрофильными госпитализациями, началом оказания медицинской помощи за пределами «золотого часа» при сосудистых патологиях. Особенно остро эти проблемы стоят при оказании медпомощи сельскому населению, — прокомментировал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.