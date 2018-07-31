В Нефтеюганске из крана течет вода с червяками

Жительница Нефтеюганска опубликовала в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети «Вконтакте» видеоролик, на котором запечатлела плавающих в кастрюле червяков. По ее словам, такая вода течет из-под крана в 13 микрорайоне.

За сутки ролик собрал более 10 тысяч просмотров. По словам администраторов паблика, автор видео набрала воду из-под крана, чтобы напоить кошку. Многие пользователи соцсети ужаснулись увиденным и посоветовали автору видеозаписи обратиться с жалобами в управляющую компанию и суд. «Обалдеть.так даже мыться в ней страшно», «Вызовите УК, зафиксируйте это! Дальше воду на экспертизу, дело в суд, можно еще в прокуратуру и СЭС!», «Не просто ужас. А потом болеем от такой воды. Наказывать кого надо за такой беспредел», — посоветовали комментаторы.

Однако часть просмотревших видео решила, что ролик — фейк, и говорить о том, что в водопроводную воду попали черви — опрометчиво. Многие предположили, что существа на видеозаписи — мокрицы, а автору нужно промыть фильтр у своего смесителя. «Не может этого быть. Какое то количество хлора или обезараживающией хрени все равно добовляют на очистных. Так шо фейк. шас кто нибуть будет фильтры рекламировать», «Перед счётчиками фильтры стоят. Никак, такие черви, не могут пройти через них», «Это по виду, многоножки — мокрицы, которые живут во влажных, плохо проветриваемых помещениях — ваннах не очень чистых. Прячутся в кране или под плинтусом) Или от соседей пришли или пусть в ванной приберется, проветрит и потравит)» (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред), — посчитали пользователи соцсетей.