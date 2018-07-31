Из Санкт-Петербурга в Сертолово отправятся электропоезда

Проект запуска электрички из Санкт-Петербурга Сертолово обсудили на совещании развитию железнодорожной инфраструктуры транспортной системы региона, сообщает Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти

Проект запуска электропоездов в Сертолово с остановкой у онкоцентра в Песочном получил поддержку правительств Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также премьер-министра РФ Дмитрия Медведева . Для оперативного решения транспортных проблем необходимо модернизировать существующую железнодорожную инфраструктуру, которая сейчас используется слабо.

«На совещании обсуждались практические пути реализации проекта, создание рабочей группы, конструктивно-технологические решения, — говорится в сообщении дирекции. — Представители ОАО «РЖД» поддержали необходимость инвестирования средств в данный проект».

Сообщается, что электропоезда «Ласточка» могут отправится по указанному маршруту до конца 2020 года.