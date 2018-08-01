«Спутник в Крыму»: четыре года на радиоволнах полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 авг — РИА Новости Крым . Радиостанция «Спутник в Крыму» — первое федеральное радио, которое начало вещание на территории полуострова после воссоединения Крыма с РФ — отмечает четвертую годовщину работы. Эфир стартовал 1 августа 2014 года, и радиостанция сразу стала одним из форпостов информационного пространства. Лидирующие позиции «Спутник в Крыму» сохраняет и сегодня.

Шеф-редактор радио «Спутник в Крыму» Ирина Мульд

"Это были интересные и насыщенные событиями четыре года. Боевым крещением для нас стал момент, когда всего через несколько дней после начала вещания в августе 2014 года на полуострове возникли серьезные перебои с мобильной связью и наша радиостанция стала главным источником информации. Тогда мы в эфире озвучивали механизм действий на случай потери связи с родными и близкими, что было крайне важно для населения. Это был первый раз, когда мы смогли себя проявить. И сегодня мы свои позиции не сдаем", — вспоминает шеф-редактор радиоэфира «Спутник в Крыму» Ирина Мульд.

На старте работы у «Спутника в Крыму» был четырехчасовой эфир, сейчас же это 7,5 часов собственного вещания. Радиостанция ведет трансляцию с утра до вечера, делая ставку на прайм-тайм, чтобы крымчане всегда получали свежую и актуальную информацию о событиях в Крыму и в мире.

Участники проекта «Наследники Победы» в студии радио «Спутник в Крыму»

За четыре года главное информационное радио полуострова не только увеличило временной диапазон, но и расширило контент. Ежедневно выходят 12 выпусков новостей, авторские программы и аналитические ток-шоу, актуальные рубрики и «Музыкальное обозрение» — это и многое другое позволяет радиослушателям всегда быть в курсе самых важных событий.

Керчи, "Мы также удерживаем свою зону покрытия. Сегодня нас слышно практически везде — Симферополе, Севастополе Евпатории , Ялте, Феодосии, Джанкое, Стерегущем и других населенных пунктах полуострова ", — рассказала Ирина Мульд.

Каждый эфир — это серьезная кропотливая работа всего радийного коллектива. Подключаются к ней и сотрудники других ресурсов крымского подразделения МИА «Россия сегодня» — сайта РИА Новости Крым и Мультимедийного пресс-центра. Кроме того, радиостанция располагает уникальным для региона ресурсом — она регулярно привлекает к прямому эфиру коллег из стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Спутник в Крыму" постоянно преподносит радиослушателям сюрпризы. И этот год — не исключение. Осенью жизнь радиостанции заиграет новыми красками: в сентябре стартуют новые проекты, посвященные самым актуальным и интересным для крымчан темам.

В частности, в эфир будет выходить программа, где эксперты разъяснят населению главные экономические и банковские вопросы, как, например, кредитование, оформление ипотеки и прочие. Появится в обновленном формате и еженедельная итоговая аналитическая программа с участием крымских и федеральных экспертов, а также расширится обзор блогосферы. Кроме того, сотрудники радиостанции уже готовят новую передачу о жизни известных людей.

Звукорежиссер радио «Спутник в Крыму» Геннадий Мазаев

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"Мы готовим проект, в котором известные в Крыму и за его пределами личности будут рассказывать не о работе, а о своей частной жизни. Люди, которых мы привыкли видеть в костюме и с галстуком, предстанут перед радиослушателями в ином свете. Они смогут рассказать, где и как проводят отпуск, есть ли у них семья и остается ли за плотным графиком время на общение с родными. Все это новые и интересные программы, которые, мы надеемся, понравятся нашей аудитории", — поделилась шеф-редактор радиостанции.

Диктор новостей радио «Спутник в Крыму» Елена Ильницкая (слева), звукорежиссер радио Андрей Живило, продюссер радио Юлия Егошина (справа)