СМИ: Пентагон до конца года приступит к разработке компонентов Космических сил 

ТАСС, 31 июля. Министерство обороны США в ближайшие месяцы приступит к разработке трех из четырех компонентов Космических сил, о создании которых объявил в июне президент Дональд Трамп. Как сообщило во вторник издание Defense One со ссылкой на собственные источники.
По их данным, начнется работа по формированию нового оперативного командования, нового объединенного управления по закупке спутников для министерства обороны и нового боевого объединения, группирующего операторов функционального пространства из всех видов вооруженных сил. Все эти шаги, как отметило издание, не требуют одобрения Конгресса. Что качается четвертого компонента — основных и вспомогательных служб, включая финансовое управление и строительные подразделения, — то его создание невозможно без предварительного решения законодателей.
Руководители Пентагона, по сведениям Defense One, планируют до конца года подготовить «законодательное предложение, необходимое для создания полноценных Космических сил». Оно будет в начале 2019 года направлено в Конгресс в качестве составной части бюджетного проекта администрации президента США Дональда Трампа на 2020 финансовый год.
Указанный план, реализацией которого займется первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, изложен в 14-страничном проекте доклада, который в среду поступит на рассмотрение законодателей, сообщило издание.
"Министерство обороны создает Космические силы для защиты нашей экономики путем сдерживания активности вредоносных программ и обеспечения гарантии того, что наши космические системы отвечают требованиям национальной безопасности и предоставляют жизненно важные возможности объединенным и коалиционным силам по всему спектру конфликта, — цитирует издание проект доклада. — Министерство обороны возвещает о начале новой эры космической технологии и развертывает новые системы для сдерживания и, если потребуется, ослабления, лишения, разрушения, уничтожения и манипулирования возможностями противника для защиты интересов США, их собственности и образа жизни".
Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. На совещания в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, как отметил президент США, он и отдал указание министерству обороны страны запустить процесс формирования Космических сил.