СМИ: Пентагон до конца года приступит к разработке компонентов Космических сил

По их данным, начнется работа по формированию нового оперативного командования, нового объединенного управления по закупке спутников для министерства обороны и нового боевого объединения, группирующего операторов функционального пространства из всех видов вооруженных сил. Все эти шаги, как отметило издание, не требуют одобрения Конгресса. Что качается четвертого компонента — основных и вспомогательных служб, включая финансовое управление и строительные подразделения, — то его создание невозможно без предварительного решения законодателей.

Руководители Пентагона, по сведениям Defense One, планируют до конца года подготовить «законодательное предложение, необходимое для создания полноценных Космических сил». Оно будет в начале 2019 года направлено в Конгресс в качестве составной части бюджетного проекта администрации президента США Дональда Трампа на 2020 финансовый год.

Указанный план, реализацией которого займется первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан , изложен в 14-страничном проекте доклада, который в среду поступит на рассмотрение законодателей, сообщило издание.

"Министерство обороны создает Космические силы для защиты нашей экономики путем сдерживания активности вредоносных программ и обеспечения гарантии того, что наши космические системы отвечают требованиям национальной безопасности и предоставляют жизненно важные возможности объединенным и коалиционным силам по всему спектру конфликта, — цитирует издание проект доклада. — Министерство обороны возвещает о начале новой эры космической технологии и развертывает новые системы для сдерживания и, если потребуется, ослабления, лишения, разрушения, уничтожения и манипулирования возможностями противника для защиты интересов США, их собственности и образа жизни".

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. На совещания в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, как отметил президент США, он и отдал указание министерству обороны страны запустить процесс формирования Космических сил.