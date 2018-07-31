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В Орловской области три пляжа признали небезопасными
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В Орловской области три пляжа признали небезопасными 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Управление Роспотребнадзора по Орловской области опубликовало информацию о состоянии качества воды на публичных пляжах региона.
По информации ведомства, не соответствуют нормам три водоёма области. По данным на 30 июля 2018 года в реке Сосна (городской пляж города Ливны), а также в прудах деревень Семенихино (Ливенский район) и Калиновка (Должанский район) вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.
Владельцам, ответственным за эксплуатацию указанных пляжей, уже направлены предписания о запрете купания. Ранее опасным признали всего один водоём. В Роспотребнадзоре отмечают, что по вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям все отобранные в водоемах региона пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.
Напомним, что в этом году в региональный реестр включены 40 рекреационных зон.
Сообщение В Орловской области три пляжа признали небезопасными появились сначала на РИА 57.
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