В Орловской области три пляжа признали небезопасными

Управление Роспотребнадзора по Орловской области опубликовало информацию о состоянии качества воды на публичных пляжах региона.

По информации ведомства, не соответствуют нормам три водоёма области. По данным на 30 июля 2018 года в реке Сосна (городской пляж города Ливны), а также в прудах деревень Семенихино (Ливенский район) и Калиновка (Должанский район) вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.

Владельцам, ответственным за эксплуатацию указанных пляжей, уже направлены предписания о запрете купания. Ранее опасным признали всего один водоём. В Роспотребнадзоре отмечают, что по вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям все отобранные в водоемах региона пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

Напомним, что в этом году в региональный реестр включены 40 рекреационных зон.