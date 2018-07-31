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В жилинспекцию Волгограда поступило почти 70 жалоб на протекшие крыши
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В жилинспекцию Волгограда поступило почти 70 жалоб на протекшие крыши 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Почти 70 жалоб на течи в крышах после июльских дождей поступило от волгоградцев в жилищную инспекцию. Специалисты провели рейды по заявлениям горожан.
По данным пресс-службы городской администрации, проверки прошли в домах по улицам Рихарда Зорге, 49, Тряскина, 15 и Ангарской, 116, Шурухина, 26. Одной из основных причин протекания кровель является отсутствие герметизации покрытия. Устранять эти недостатки обязаны управляющие организации в течение суток. Помимо течи в крышах сотрудниками инспекции были выявлены нарушения и в системе ливневой канализации, которая не очищалась от мусора. На устранение этих неисправностей УК отводится до пяти дней. В пресс-службе отметили, те управляющие организации, которые не приступили к ремонту в установленные законом сроком, получили предписания. За их невыполнение УК грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.
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