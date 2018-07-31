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Очень худая Ким Кардашьян на шоу Джимми Киммела. Смотри фото
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Очень худая Ким Кардашьян на шоу Джимми Киммела. Смотри фото 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Ким Кардашьян (37), кажется, всерьез решила похудеть. И у нее это отлично получается: в последнее время телезвезда выглядит очень круто!
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Сегодня Ким появилась на шоу Джимми Киммела (50). Папарацци подловили Кардашьян по дороге на передачу. Для выхода звезда выбрала вельветовые леггинсы Lisa Marie Fernandez (265 долларов), топ на одно плечо, который отлично подчеркнул ее фигуру, и туфли Yeezy.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ochen-hudaya-kim-kardashyan-na-shou-dzhimmi-kimmela-smotri-foto/
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