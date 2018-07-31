Резкое вымирание королевских пингвинов признали необъяснимым

Крупнейшая в мире колония королевских пингвинов, обитающая на острове Кошон в архипелаге Крозе в субантарктическом регионе, стремительно сокращается.

В 1980-е годы популяция насчитывала около двух миллионов особей, в том числе 500 000 гнездящихся пар. Сейчас готовых к размножению птиц осталось всего 60 000.

Исследователи из Центра биологических исследований Шизе (CNRS) сопоставили снимки, сделанные в 1982 и 1988 годах, со спутниковыми изображениями 2005 года, чтобы понять, как изменилась жизнь колонии. Оказалось, что за последние 35 лет популяция сократилась на 88% — это треть от общей численности всех королевских пингвинов, сообщает Antarctic Science.

Но, что удивительно, подобная ситуация наблюдается лишь на острове Кошон. Колония пингвинов, обитающая на острове Посессьон, остается стабильной с 1960-х годов, а группы на острове Марион и архипелаге Кергелен даже увеличились.

Ученые пришли к выводу, что есть некая локальная причина вымирания пингвинов, но какая именно — пока остается загадкой.

Эксперты выдвинули несколько теорий. Одна из них — колебания температур поверхностного слоя Индийского океана, отмечавшиеся в 1997 году. Явление могло подорвать кормовую базу пингвинов и спровоцировать частичное вымирание, но одна колония после этого успешно восстановилась, а другой требуется больше времени.

Вторая теория — переселение. Спутниковые снимки показали, что небольшая группа птиц обосновалась в отдалении от основной популяции, образовав новую колонию. Но она слишком малочисленна, чтобы объяснить все потери.

Ученые отметили, что на острове Кошон обитают также другие виды животных — дикие кошки и мыши. Не исключено, что они могли заразить пингвинов паразитами или серьезными заболеваниями.

Уже известен случай, когда клещи буквально атаковали пингвинов — это случилось в 1990-е годы на острове Марион. Но это не затронуло настолько большую часть популяции, и численность птиц после эпидемии быстро восстановилась.

Маловероятно и стихийное бедствие. Исследователи не нашли никаких доказательств, что остров пострадал от цунами или вулканической активности.

Отметим, что последняя научная экспедиция покинула остров Кошон в 1982 году. С тех пор вся информация о нем поступала только со спутниковых снимков. Ученые отмечают, что лучший способ разгадать тайну вымирания колонии — отправиться на место событий и лично изучить все факторы. Судя по всему, сокращение численности началось около 20 лет назад и продолжается до сих пор. Если не принять мер, остров может опустеть уже в ближайшее десятилетие.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде случайно обнаружили популяцию пингвинов численностью около 1,5 миллионов особей. Они обитают на острове Дейнджер.

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