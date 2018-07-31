Нацпарк «Куршская коса» объявил конкурс на лучшего воздушного змея

Обязательное условие — он должен быть самодельным, сообщает пресс-служба учреждения.

Тестировать и оценивать конструкции будут во время ежегодного праздника «День полетов», 18 августа, на морском побережье поселка Рыбачий.

«На выбор жюри будут влиять красочность конструкции, эффектный дизайн, инновации в оформлении змея, а также летные характеристики конструкции — высота полета, управляемость, маневренность. Конструкция должна парить в воздухе!», — говорят в нацпарке.

Участников просят прибыть на место соревнований к 11.00.