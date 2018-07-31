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Нацпарк «Куршская коса» объявил конкурс на лучшего воздушного змея
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Нацпарк «Куршская коса» объявил конкурс на лучшего воздушного змея 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Обязательное условие — он должен быть самодельным, сообщает пресс-служба учреждения.
Тестировать и оценивать конструкции будут во время ежегодного праздника «День полетов», 18 августа, на морском побережье поселка Рыбачий.
«На выбор жюри будут влиять красочность конструкции, эффектный дизайн, инновации в оформлении змея, а также летные характеристики конструкции — высота полета, управляемость, маневренность. Конструкция должна парить в воздухе!», — говорят в нацпарке.
Участников просят прибыть на место соревнований к 11.00.
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