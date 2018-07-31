В этом году в Тамбове завершат экологическую реабилитацию Ольшанского ручья

В Гавриловском районе Тамбовской области продолжают расчистку Ольшанского ручья, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы начались еще прошлым летом — на сегодняшний день выполнено более половины от запланированного. Экологическая реабилитация ручья поможет избежать паводков, говорят эксперты.

Зимой ручей полностью промерзает из-за небольших размеров и заиленности. В период паводка это способствует затоплению окрестных территорий. Местные жители неоднократно обращались в региональные органы власти с просьбой принять меры. И вот уже в этом году планируют завершить экологическую реабилитацию ручья.

Планируется расчистить более двух километров русла водоема — это половина протяженности ручья. Средняя глубина проводимой расчистки составляет полтора метра, тогда как изначально она едва доходила до 20 сантиметров. В работе задействована экскаваторная и бульдозерная техника. Кроме того, работники выкашивают камыши, выкорчевывают деревья, формируют береговые откосы, расчищают трубы переездов, что будет способствовать предотвращению затоплений участков проходящих в этой местности дорог. Кроме того, проектом предусматривается благоустройство территории, прилегающей к руслу ручья Ольшанский.