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Форсаж и спираль бомбардировщика B-1B Lancer попали на видео
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Форсаж и спираль бомбардировщика B-1B Lancer попали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer на авиашоу AirVenture 2018 в Ошкоше (Висконсин) продемонстрировал взлет в режиме форсажа и последующий подъем по спирали. На соответствующий ролик обратил внимание The Aviationist.
Бомбардировщик способен выступать носителем обычного и ядерного оружия. Машина (в базовой версии B-1 Lancer) эксплуатируется с 1984 года. B-1B Lancer предназначен для маловысотного прорыва ПВО противника посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.
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