Исцелит от пьянства: святой образ, помогающий от вредных привычек, привезут в Нижний Новгород 

С 18 по 26 августа в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода будет пребывать список с чудотворного образа Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Постоянно эта святыня находится в скиту Благовещенской обители в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», расположенном в селе Рожнове Борского района.
Во время пребывания иконы в монастыре перед ней будут совершаться молебны об одержимых недугами пьянства и наркомании.
Благовещенский мужской монастырь находится по адресу: Мельничный переулок, 10а.
Икона «Неупиваемая чаша» известна своей помощью в исцелении человека от алкоголизма и других вредных привычек. Также считается, что святой образ поможет в сохранении семьи и решении жилищных проблем.