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Самую длинную аллею в Европе отремонтируют за 7 миллионов рублей
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Самую длинную аллею в Европе отремонтируют за 7 миллионов рублей 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Аллею каштанов в Алагире ремонтируют за 7 миллионов рублей, сообщает ГТРК «Алания».
Алагирская Аллея каштанов занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в Европе. Её высадили примерно 50 лет назад, но сейчас многие деревья погибли, а элементы благоустройства устарели и пришли в негодность.
На реконструкцию аллеи город получил более 7 миллионов рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». Их потратят на молодые деревья, новые лавки и урны, асфальтирование тротуара, разбивку газона и диодную подсветку аллеи. Работы по благоустройству городской достопримечательности Алагира планируют завершить к 1 сентября.
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