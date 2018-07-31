Самую длинную аллею в Европе отремонтируют за 7 миллионов рублей

Алагирская Аллея каштанов занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в Европе. Её высадили примерно 50 лет назад, но сейчас многие деревья погибли, а элементы благоустройства устарели и пришли в негодность.

На реконструкцию аллеи город получил более 7 миллионов рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». Их потратят на молодые деревья, новые лавки и урны, асфальтирование тротуара, разбивку газона и диодную подсветку аллеи. Работы по благоустройству городской достопримечательности Алагира планируют завершить к 1 сентября.