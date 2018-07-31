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Более 500 любителей голубей соберутся на ярмарке в Новокузнецком районе
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Более 500 любителей голубей соберутся на ярмарке в Новокузнецком районе 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецком районе в селе Сосновка пройдет ярмарка голубей.
Ярмарка голубей и декоративных птиц пройдет 4 августа с 08:00 до 16:00 часов, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка. На ярмарку съедутся более 500 человек из России и ближнего зарубежья, увлекающихся голубеводством. Будут представлены свыше 100 пород голубей и декоративных птиц, среди них летные, спортивные, мясные голуби, перепелки, фазаны, павлины и проч.
Все желающие смогут посетить мероприятие, вход свободный. Владельцы птиц смогут приобрести новых питомцев или обменять существующих, купить специализированную литературу, а также ветеринарные препараты.
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