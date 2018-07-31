Более 500 любителей голубей соберутся на ярмарке в Новокузнецком районе

В Новокузнецком районе в селе Сосновка пройдет ярмарка голубей. Ярмарка голубей и декоративных птиц пройдет 4 августа с 08:00 до 16:00 часов, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка . На ярмарку съедутся более 500 человек из России и ближнего зарубежья, увлекающихся голубеводством. Будут представлены свыше 100 пород голубей и декоративных птиц, среди них летные, спортивные, мясные голуби, перепелки, фазаны, павлины и проч. Все желающие смогут посетить мероприятие, вход свободный. Владельцы птиц смогут приобрести новых питомцев или обменять существующих, купить специализированную литературу, а также ветеринарные препараты.