Протяженность коллекторов в Москве за 30 лет выросла до 780 км

Крупнейшему предприятию подземной энергетической инфраструктуры Москвы «Москоллектор» исполняется 30 лет, за эти годы в столице протяженность коллекторных тоннелей увеличилось до 780 километров, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В этом году у подземной энергетической инфраструктуры города юбилей — специализированному предприятию по эксплуатации коммуникационных коллекторов ГУП «Москоллектор» исполняется 30 лет.

«Благодаря созданию ГУП «Москоллектор», совокупный километраж коллекторных тоннелей в столице за последние 30 лет увеличился более чем в три раза — до 780 километров. На сегодняшний день это самое большое коллекторное хозяйство в мире. Протяженность проложенных в коллекторах трубопроводов теплосети за этот период возросло в шесть раз, водопровода — в пять раз, силовых кабелей и кабелей связи — почти в четыре раза», — говорится в материале.

«Москоллектор» — постоянный участник городской программы по комплексному благоустройству столицы. Наземные сооружения — вентиляционные шахты — реконструируют с учетом нового архитектурного облика улиц и площадей, гармонично вписываясь в современный городской ландшафт.

«Сегодня подведомственное предприятие коллекторного хозяйства развивается вместе с городом. С 2012 года возрождена инвестиционная программа по строительству кабельных коллекторов, отработаны методики комплексной реконструкции действующих подземных объектов с оснащением их самыми современными слаботочными системами: охранно-пожарной сигнализацией, аппаратурой контроля газовоздушной среды, диспетчерского управления. Капитальный ремонт ведется с применением передовых методик и самых современных материалов», — отметил генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.