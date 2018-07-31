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Трое мужчин на глазах у посетителей украли акулу из аквариума в Техасе
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Трое мужчин на глазах у посетителей украли акулу из аквариума в Техасе 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Злоумышленники совершили дерзкое ограбление публичного аквариума в техасском Сан-Антонио, среди бела дня похитив годовалую калифорнийскую бычью акулу, сообщает ABC13. Камера наблюдения зафиксировала момент ловли хищника.
Инцидент произошел около часа дня в минувшую субботу, 28 июля, а его свидетелями стали не только посетители, но и двое сотрудников аквариума. Преступление было четко спланировано: один злоумышленник дежурил в туалете, держа наготове детскую коляску, в то время как двое его подельников быстро выловили 40-сантиметровую акулу из открытого бассейна, предварительно залив в систему фильтрации бутылку отбеливателя — так они заставили рыб прибиться к бортику.
В туалете добычу завернули в мокрое одеяло и уложили в коляску, после чего похитители направились к выходу. Попытки сотрудников аквариума остановить их и обыскать успехом не увенчались — те заявили, что это противозаконно, погрузились в автомобиль и уехали. По номеру машины их и нашли, причем уже на следующий день.
Калифорнийский эндемик, чья максимальная длина в природе составляет 1,2 метра, в итоге был возвращен в родной аквариум. За время невольного путешествия акула не пострадала, поскольку, как отметили в полиции, похитители обладали достаточными знаниями, чтобы не нанести вреда животному, чья стоимость составляет порядка 2 тысяч долларов.
Помимо обвинения в краже, подозреваемым могут инкриминировать содержание экзотических животных без необходимых на то разрешений.
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