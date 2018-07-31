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Дерзкие воры умыкнули акулу из-под носа охраны
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Дерзкие воры умыкнули акулу из-под носа охраны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, три вора сумели похитить из городского аквариума калифорнийскую бычью акулу. Об этом сообщает KSAT.
В краже участвовали женщина и двое мужчин. Один из них вытащил рыбу из открытого бассейна и с помощью сообщников завернул ее в мокрое одеяло. Затем они унесли ее в подсобку и посадили в ведро, которое поставили в детскую коляску и укатили на улицу.
Один из сотрудников аквариума сообщил о происходящем директору. Она догнала похитителей на парковке и потребовала вернуть акулу. Мужчина за рулем объявил, что его сын болен, и не позволил заглянуть в автомобиль, после чего уехал, бросив сообщников.
В полиции не сразу поверили, что акулу действительно украли. «Когда нам позвонили, мы думали, что это какой-то розыгрыш, тем более сейчас по телевизору идет „Неделя акул“ (цикл передач — прим. »Лента.ру»)», — объясняет Джозеф Сальваджио (Joseph Salvaggio), возглавляющий полицию Леон-Вэлли.
После изучения записей камеры видеонаблюдения в полиции заключили, что воры заранее ознакомились с аквариумом. По всей видимости, они пришли туда специально за акулой.
Сотрудники успели записать номер машины, на которой один из воров увез краденую рыбу. Автомобиль удалось найти, а через два дня полиция объявила о задержании двух подозреваемых. У них нашли акулу и вернули ее в аквариум. Как сообщает UPI, она не пострадала.
Калифорнийские бычьи акулы распространены у западного побережья Северной Америки. Максимальная зафиксированная длина составляет 1,22 метра. Длина экземпляра, похищенного в Сан-Антонио, составляла около 30 сантиметров.
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