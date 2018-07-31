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В КоАП введены штрафы за игнорирование частных постановлений суда
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В КоАП введены штрафы за игнорирование частных постановлений суда 

Legal.Report 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в КоАП РФ, устанавливающие ответственность за неисполнение частного постановления суда (Legal.Report писал о разработке этого документа здесь).
Новым законом вносятся изменения в ст. 17.4 КоАП, которой предусмотрена ответственность за оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения суда или представления судьи, а также за непринятие мер по устранению указанных в них нарушений закона. Однако за игнорирование частных постановлений суда, вынесенных в порядке ч. 4 ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса РФ, административной ответственности предусмотрено не было, что снижало эффективность этой меры реагирования.
Теперь этот правовой пробел устранен — перечень судебных актов, за неисполнение которых должностных лиц ждет наказание, в ст. 17.4 КоАП дополнен частными постановлениями суда. Санкции в статье остались прежними — штраф от 500 до 1000 руб.
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