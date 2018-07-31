В Курске расставили мусорные баки под жилыми домами

Расформирование контейнерных площадок вызвало бурю возмущений

(Фото: Мусор продолжают нести на пустую контейнерную площадку возле школы №29)

Генпрокурор отметил, что в каждом из этих регионов выявлено более тысячи нарушений законодательства об отходах, однако мер по получению расчёта экологического вреда и постановке вопроса об уголовном преследовании виновных лиц не принято. Кроме того, по словам генпрокурора, в отдельных субъектах прокуроры упустили контроль над ситуацией, связанной с закрытием полигонов, которые исчерпали свой ресурс и расположены в непосредственной близости к жилому сектору.

Так совпало, что вскоре после критики генпрокурора жителей Курска мусорная проблема захлестнула с головой.

— Представляете, вышла на днях мусор вынести, гляжу, а контейнеры с площадки исчезли, — рассказала корреспонденту «КИ» Галина Долженкова, жительница дома 31 по ул. Черняховского. — Люди несут мусор и так кидают, по привычке. — У нас всегда на площадке было десять контейнеров, сейчас их расставили под окнами домов.

Контейнеры под окнами

Действительно, как выяснилось, площадки для контейнеров под бытовые отходы решили расформировать. В последних числах июня в управляющие компании города было направлено письмо за подписью председателя комитета ЖКХ г. Курска. Ссылаясь на внесённые изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», комитет поставил в известность руководителей УК о расформировании контейнерных площадок, находящихся на муниципальной территории. В связи с чем потребовал «организовать установку одиночных контейнеров на придомовой территории многоквартирных домов до 7 июля».

Управляющие компании вынуждены были подчиниться и перетащить мусорные баки под подъезды домов. Сделали это спешно, забыв оповестить жителей. Вот и пошла волна недовольства.

— На нашей улице были дома, где вообще не было площадок, и люди несли мусор к нам, — говорят жители дома по Черняховского, 29. — Теперь на наш девятиэтажный дом в пять подъездов поставили всего два контейнера, затем ещё два добавили, мусор летит под подъезды.

Также жители рассказали, что они сами оттащили баки подальше от дома, так как запах от них доносится до пятого этажа. Естественно, баки сразу заполнили с верхом, вывозить их не успевали. А на бывшей контейнерной площадке в это время работники спецавтобазы убирали мусор, который по привычке несли сюда жители со всей округи, в том числе и из магазинов, и из соседнего частного сектора.

Первые проблемы

— Кто это придумал — ума не приложу, — говорит рабочий местного детсада Виктор. — То в одном месте были мусор и вонь, теперь — у каждого подъезда. Люди ведь разные бывают: одни на площадку приходили и бросали в контейнеры отходы, другие — мимо кидали. Так же и с баками возле подъездов будет. У нас тоже на Кулакова, 9 такая же система.

Как считает представитель регионального штаба ОНФ Любовь Нечаева, чиновники просто решили переложить проблему уборки контейнерных площадок на плечи собственников квартир.

— До 2015 года работники спецавтобазы убирали мусор вокруг баков, затем вдруг перестали, — комментирует ситуацию Любовь Нечаева. — Теперь пошли ещё более лёгким путём. Но у нас есть дома, где нет места для организации контейнерных площадок. Как быть их жителям? В соседние дома мусор носить? Почему-то никто об этом не подумал.

Трудности начались с первых дней нововведений. Вот что рассказал корреспонденту «КИ» председатель ТСЖ «Чистые пруды» Виктор Маяков.

— Что будет твориться на пр. Хрущёва, 18 зимой, когда дворы завалит снегом, если сейчас мусоровоз не может подъехать к расставленным под подъезды контейнерам. Я сам видел, как работники спецавтобазы тащили через два дома полный контейнер к машине, чтобы выгрузить его.

Не понятна председателю ТСЖ и система расчёта стоимости за вывоз мусора. Почему в регионе появилось два оператора по вывозу отходов? Это по сути монополисты, считает Виктор Маяков. А где же конкуренция, где малый бизнес?

Забавная переписка

В борьбу за жилищные права курян вступила правозащитная организация «Народное ЖКХ». Как рассказал её руководитель Игорь Стебеняев, в своём запросе в городскую администрацию они пытались узнать: «Допустим ли действующим законодательством сбор бытовых отходов в одиночно стоящие контейнеры в непосредственной близости от подъездов, фасадов, окон жилых квартир многоквартирных домов?».

— В ответе чиновники написали, что один контейнер у подъезда не является контейнерной площадкой, поэтому расстояние при его установке у дома не регламентируется, — говорит Игорь Стебеняев. — При этом администрация, ссылалась на «Правила благоустройства города Курска», утверждённые решением КГС от 21.05.2013 г. № 22-5-РС. Странно, но эти Правила давно утратили свою силу.

В своём повторном обращении общественники указали на эту ошибку, а также напомнили, что в Курске давно действуют новые правила благоустройства, принятые депутатам горсобрания 9 ноября 2017 года.

— И что интересно, согласно новому документу сбор и временное хранение отходов должно осуществляться на контейнерных площадках, оборудованных контейнерами (мусоросборниками), пусть даже одним! — считает Игорь Стебеняев. — А наличие или отсутствие на этом контейнере крышки, по нашему мнению, также не снижает требований к этой площадке.

К сведению, согласно санитарным нормам расстояние контейнера от жилого дома должно быть не менее 20 метров, но не более 100. А в городской администрации почему-то считают, что эти параметры не регламентируются.

Нужны деньги

И это ещё не все проблемы мусорной реформы по-курски. После того, как расформировали площадки, вдруг обнаружилось, что контейнеров на каждый подъезд катастрофически не хватает. Пословицу, что русский мужик задним умом крепок, никто не отменял, но иногда нужно хоть немножко думать о последствиях.

— Мы получили письмо из комитета ЖКХ и вынуждены были выполнить указания, — описывает ситуацию руководитель УК «Сеймского округа» Татьяна Горлова. — Чтобы закрыть проблему в наших домах, нужно закупить 80 евроконтейнеров. Они стоят по 15 тысяч 500 рублей. Но жители добро не дали, и без решения общего собрания мы не можем списать деньги со счетов домов. Мы взяли те контейнеры, что были на площадках, и расставили их возле домов, но их не хватает — естественно, начались возмущения.

Генеральный директор Спецавтобызы по уборке г. Курка Вадим Шкляр рассказал корреспонденту «КИ», что по мере возможности предприятие закупает контейнеры, но полностью обеспечить ими город сложно. Не хватает средств. Чтобы избежать накопления мусора в имеющихся контейнерах, на спецавтобазу в короткое время отрегулирует логистику и оптимизирует графики вывоза мусора.

Следует отметить, что не все дома пострадали от «мусорной реформы». Например, в доме по ул. Черняховского, 31 быстро сориентировались в ситуации и купили три современных контейнера.

— Наша УК «Благоустройство» по звонку сразу привезла недостающие контейнеры. Они закрываются крышкой, чтобы мусор не разлетался, в крышке есть лючок, — рассказывает председатель совета дома № 31 Людмила Непочатых. — Подошёл человек, маленький люк в крышке открыл, выбросил пакет и порядок. У нас один контейнер на два подъезда. Пока хватает такого количества, вывозят каждый день, и баки пустые. Необходимо, чтобы лючки закрывали, тогда и запаха не будет.

Как бороться с чужим мусором?

Этот вопрос задают сейчас многие жители, которые неравнодушно относятся к чужакам, несущим мусор в их контейнеры. По большому счёту, сейчас все платят за вывоз мусора, а если услуга оплачена, какая разница, в какой контейнер бросать пакет. Но порядок есть порядок, от этого зависит наполняемость баков и сроки вывоза отходов.

— У нас, когда расформировали контейнерную площадку, первые два-три дня караулили баки, — делится опытом старшая по дому Людмила Непочатых. — Пенсионеры сидят на лавке, видят — несут, и спрашивают: из какого дома «несуны» и чего сюда идут? С дач везли. Мы заворачивали их. Конечно, скандалить приходилось. Я думаю, всё утрясётся, если баки поставят возле всех домов.

— Что теперь делать с крупногабаритным мусором? — поинтересовался корреспондент «КИ».

— В Спецавтобазе сказали, чтобы выносили и складывали возле контейнера, затем звонили в свою управляющую компанию, которая делает заявку. Затем из спецавтобазы приедут и заберут крупногабаритные отходы, — пояснила Людмила Ивановна. — Так нам объяснили, как будет на деле — покажет время, — отметила она.

Недавно прокуратура города Курска, видимо, после критики генпрокурора проверила Спецавтобазу по уборке города Курска и обнаружила нарушения экологических, гигиенических и санитарных норм на полигоне ТБО в д. Чаплыгина Курского района.

В частности, выявлено отсутствие контроля состава поступающих твёрдых коммунальных отходов, захламления прилегающей территории, захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты.

Виновные были наказаны. Кроме того, в адрес АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

А тем временем, недалеко от здания прокуратуры на Обоянской, 9/16 контейнер для мусора установили практически у края проезжей части, аккурат на зелёном газоне. Просто верх коммунально-дизайнерского искусства!

Валерий Денисов