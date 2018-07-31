Прокуратура потребовала провести диагностирование газового оборудования в порховских домах 

Прокуратура Порховского района проверила соблюдение ООО УК «Порховдомсервис» жилищного законодательства. Выяснилось, что компания не провела техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в нескольких обслуживаемых ею многоквартирных домах. Это создаёт угрозу возникновения аварийных ситуаций, опасных для жизни и здоровья граждан, отмечает ведомство. Прокуратура внесла представление в отношении директора «управляйки». Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.