Крещение на Чусовой. Православные на Урале совершили священный обряд

Раз в год, в День крещения Руси, река Чусовая становится «уральским Днепром».

От мала до велика

Двухлетний Александр Горин из посёлка Косулино к таинству крещения отнесся со всей подобающей серьёзностью. Сохранял спокойствие и во время чина оглашения, и во время чина миропомазания. Всхлипнул только один раз, когда батюшка окунал его в холодную воду Чусовой . Крестить сыновей именно в день памяти святого равноапостольного князя Владимира решила мама. «Мы лет десять жили в посёлке Станционный-Полевской и, конечно, знали, что раз в год в престольный праздник храма, в День крещения Руси, здесь проходит массовое крещение в Чусовой, — рассказывает Оксана Горина. — И хотя у нас в Косулино тоже есть храм, решили крестить мальчиков именно здесь. Тем более что старший сын, восьмилетний Константин, всё время нас „подгонял“, спрашивал: „Почему вы меня не крестите?“.

Крещение в Чусовой из года в год принимают от ста до двухсот человек — от мала до велика. Нынче, например, самому юному крещаемому в освященных водах реки было всего 20 дней от роду. Люди приезжают сюда не только со всей области, но и из других регионов страны, и даже из-за рубежа. В посёлке помнят, как несколько лет назад специально для того, чтобы креститься в уральской реке, сюда приехали наши бывшие соотечественники, живущие в Германии.

Первое же массовое крещение на Чусовой — „уральском Днепре“, по выражению настоятеля храма во имя святого равноапостольного князя Владимира иерея Бориса Калёнова — состоялось 15 лет назад. С тех пор даже капризы уральской погоды не могут изменить желание людей креститься именно здесь и именно в этот день. Прихожане храма рассказывают, как в одно холодное лето температура воды в реке едва достигала +10 градусов, но и тогда креститься на Чусовой приехало более ста человек, многие были с младенцами.

Причастность к истории

К слову, в этом году планировалось, что таинство крещения примут 154 человека, но община предусмотрительно подготовила больше свидетельств. Оказалось, не зря — в водах Чусовой крестилось 170 человек.

»Все знают, как принималась христианская вера при содействии святого равноапостольного князя Владимира , как в водах Днепра крестилось огромное количество людей, — говорит благочинный Полевского округа протоиерей Сергий Рыбчак. — И приезжая сюда, на Чусовую, люди через этот день, через это таинство приобщаются к великому событию, которое произошло ровно 1030 лет назад, и чувствуют свою причастность к истории».

По словам отца Сергия, для маленького посёлка Станционный-Полевской День крещения Руси, престольный праздник храма, массовое крещение на Чусовой — событие вселенского масштаба, ведь за всю свою историю посёлок никогда не принимал столько гостей. Именно поэтому из года в год к празднику здесь готовятся всем миром. Вот и в этом году жители посёлка принесли в храм выращенные своими руками огурцы, помидоры, зелень. А хозяюшки приготовили праздничный обед, где «солировала» традиционная для лета окрошка — на тысячу человек.