Власти Москвы предоставили новую площадку для съемок «Дома-2»

Новый павильон разместится на границе участка, на котором ранее размещалась съемочная площадка телешоу.

Для телешоу «Дом-2» найдена новая площадка, сообщили в Департаменте развития новых территорий. Старая размещалась на территории коттеджного поселка «Летова роща» в населенном пункте Зименки, однако власти Москвы изъяли ее под строительство автомобильной дороги «Саларьево-Марьино», которое начнется уже в этом году.

Как сообщил «Известиям» глава департамента Владимир Жидкин, новый съемочный павильон разместится на соседнем участке, так что переезжать участникам «Дома-2» если и придется, то недалеко.

Ранее сообщалось об изъятии у собственника участка на котором располагались павильоны «Дом-2». Владельцу выплачена компенсация.