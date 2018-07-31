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Власти Москвы предоставили новую площадку для съемок «Дома-2»
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Власти Москвы предоставили новую площадку для съемок «Дома-2» 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Новый павильон разместится на границе участка, на котором ранее размещалась съемочная площадка телешоу.
Для телешоу «Дом-2» найдена новая площадка, сообщили в Департаменте развития новых территорий. Старая размещалась на территории коттеджного поселка «Летова роща» в населенном пункте Зименки, однако власти Москвы изъяли ее под строительство автомобильной дороги «Саларьево-Марьино», которое начнется уже в этом году.
Как сообщил «Известиям» глава департамента Владимир Жидкин, новый съемочный павильон разместится на соседнем участке, так что переезжать участникам «Дома-2» если и придется, то недалеко.
Ранее сообщалось об изъятии у собственника участка на котором располагались павильоны «Дом-2». Владельцу выплачена компенсация.
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