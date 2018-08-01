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Спонсорами обвинителей России по MH17 оказалась британская разведка
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Спонсорами обвинителей России по MH17 оказалась британская разведка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями, финансировался британской разведкой MI-6, сообщают СМИ.
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на опубликованную в сети частную переписку WikiLeaks.
Накануне журналистка Эмма Бест опубликовала в сети переписку Wikileaks, в которой говорилось, что Bellingcat получал финансирование от министерства обороны Великобритании.
Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в соцсетях назвал информацию о финансировании сайт британским оборонным ведомством „полной чушью“.
Летом 2014 года Хиггинс запустил сайт Bellingcat, предназначенный якобы для взаимодействия гражданских журналистов, занятых расследованиями текущих событий. Активисты портала занимались изучением катастрофы малазийского Boeing над Украиной. На основании расследования активисты Bellingcat сделали вывод, что сбившая самолет зенитная ракета якобы была выпущена с установки ЗРК „Бук-М“ из 53-й бригады ПВО России в Курске.
Министерство обороны России не раз опровергало выводы Bellingcat, заявляя об „удручающей глупости“ расследования.
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