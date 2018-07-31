Студент похитил $5 млн в криптовалюте с помощью SIM-свопинга

Власти Калифорнии предъявили обвинения студенту университета в участии в киберпреступной группировке с целью незаконного присвоения более сорока телефонных номеров и похищения $5 млн в криптовалюте.

Как сообщает издание Motherboard, 20-летний житель Бостона Джоэл Ортис (Joel Ortiz) был арестован в аэропорту Лос-Анжелеса 12 июля текущего года. Вместе с неустановленными сообщниками студент атаковал бизнесменов из мира криптовалют, в том числе ряд инвесторов, участвовавших в конференции Consensus в мае нынешнего года в Нью-Йорке

Данное дело является первым в истории, возбужденным в связи с похищением криптовалюты с использованием так называемого SIM-свопинга. Данная техника заключается в присвоении чужого телефонного номера путем обмана оператора связи. Выдавая себя за законного владельца номера, преступники связываются с оператором, заявляют о потере SIM-карты и просят привязать номер к имеющейся у них другой «симке». Завладев чужим номером, преступники могут сбрасывать пароли от их учетных записей, в том числе от криптовалютных кошельков.

Во время конференции Consensus на ее участников было осуществлено как минимум три атаки. В ходе одной из них Ортис похитил у бизнесмена $1,5 млн в криптовалюте, в том числе $1 млн, собранный в ходе первичного размещения монет (ICO).

Злоумышленнику удалось присвоить номер телефона бизнесмена, сбросить пароль от его электронной почты Gmail и завладеть криптовалютным кошельком. Жертва обратилась к оператору связи с целью вернуть телефонный номер, но было уже поздно.

Ортису предъявлены обвинения по 28 пунктам, из них 13 в краже личности, 13 во взломе и еще два в хищении в особо крупных размерах. В настоящее время обвиняемый находится в предварительном заключении. Слушание дела назначено на 9 августа текущего года.