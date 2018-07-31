Ещё
Студент похитил $5 млн в криптовалюте с помощью SIM-свопинга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студент похитил $5 млн в криптовалюте с помощью SIM-свопинга 

SecurityLab.ru 20 минут назад
Власти Калифорнии предъявили обвинения студенту университета в участии в киберпреступной группировке с целью незаконного присвоения более сорока телефонных номеров и похищения $5 млн в криптовалюте.
Как сообщает издание Motherboard, 20-летний житель Бостона Джоэл Ортис (Joel Ortiz) был арестован в аэропорту Лос-Анжелеса 12 июля текущего года. Вместе с неустановленными сообщниками студент атаковал бизнесменов из мира криптовалют, в том числе ряд инвесторов, участвовавших в конференции Consensus в мае нынешнего года в Нью-Йорке.
Данное дело является первым в истории, возбужденным в связи с похищением криптовалюты с использованием так называемого SIM-свопинга. Данная техника заключается в присвоении чужого телефонного номера путем обмана оператора связи. Выдавая себя за законного владельца номера, преступники связываются с оператором, заявляют о потере SIM-карты и просят привязать номер к имеющейся у них другой «симке». Завладев чужим номером, преступники могут сбрасывать пароли от их учетных записей, в том числе от криптовалютных кошельков.
Во время конференции Consensus на ее участников было осуществлено как минимум три атаки. В ходе одной из них Ортис похитил у бизнесмена $1,5 млн в криптовалюте, в том числе $1 млн, собранный в ходе первичного размещения монет (ICO).
Злоумышленнику удалось присвоить номер телефона бизнесмена, сбросить пароль от его электронной почты Gmail и завладеть криптовалютным кошельком. Жертва обратилась к оператору связи с целью вернуть телефонный номер, но было уже поздно.
Ортису предъявлены обвинения по 28 пунктам, из них 13 в краже личности, 13 во взломе и еще два в хищении в особо крупных размерах. В настоящее время обвиняемый находится в предварительном заключении. Слушание дела назначено на 9 августа текущего года.
SecurityLab.ru: последние новости
ICO-платформа KickICO стала жертвой хакеров Хакеры атакуют открытые порты на Android-устройствах США обвинили Россию, Китай и Иран в экономическом кибершпионаже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Умерла актриса Наталья Кузнецова15
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»205
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями279
Решена судьба «Дома-2»61
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
09:19
В WhatsApp появилась удобная функция
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение