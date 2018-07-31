Кабмин поручил подготовить предложения по маркировке лесопромышленной продукции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 25 сентября подготовить законодательные предложения по обязательной маркировке лесопромышленной продукции, сообщается на сайте кабмина.

Ведомствам также поручено представить в кабмин предложения по усилению контроля за соблюдением законодательства при использовании лесов для заготовки древесины, совершенствованию контроля ее оборота, а также предложить дополнительные меры по недопущению незаконной заготовки и незаконного оборота древесины.

Кроме того, поручено к 1 декабря представить предложения по субсидированию кредитных ставок для инвестиционных проектов по созданию экспортно ориентированных целлюлозно-бумажных производств. А 3 октября должны быть разработаны меры поддержки инвестпроектов по развитию производства соответствующих машин и оборудования.

Ранее Правительство России разработало проект постановления о мерах по сохранению лесов.

Постановление включает перечень мер по сохранению лесных насаждений (при выполнении лесосечных работ, при проведении рубок леса, при проведении мероприятий по защите лесов, а также при проведении рекреационной деятельности и работ по лесовосстановлению), меры по сохранению лесных почв, а также меры по сохранению среды обитания объектов животного мира и других природных объектов.

Также сообщалось, что информация по незаконной рубке леса появится на электронной карте лесов России. Размещённая информация поможет отслеживать территории, где осуществляется незаконная вырубка леса и пресекать действия «черных лесорубов».