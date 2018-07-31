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Кабмин поручил подготовить предложения по маркировке лесопромышленной продукции
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Кабмин поручил подготовить предложения по маркировке лесопромышленной продукции 

Парламентская газета 15 минут назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 25 сентября подготовить законодательные предложения по обязательной маркировке лесопромышленной продукции, сообщается на сайте кабмина.
Ведомствам также поручено представить в кабмин предложения по усилению контроля за соблюдением законодательства при использовании лесов для заготовки древесины, совершенствованию контроля ее оборота, а также предложить дополнительные меры по недопущению незаконной заготовки и незаконного оборота древесины.
Кроме того, поручено к 1 декабря представить предложения по субсидированию кредитных ставок для инвестиционных проектов по созданию экспортно ориентированных целлюлозно-бумажных производств. А 3 октября должны быть разработаны меры поддержки инвестпроектов по развитию производства соответствующих машин и оборудования.
Ранее Правительство России разработало проект постановления о мерах по сохранению лесов.
Постановление включает перечень мер по сохранению лесных насаждений (при выполнении лесосечных работ, при проведении рубок леса, при проведении мероприятий по защите лесов, а также при проведении рекреационной деятельности и работ по лесовосстановлению), меры по сохранению лесных почв, а также меры по сохранению среды обитания объектов животного мира и других природных объектов.
Также сообщалось, что информация по незаконной рубке леса появится на электронной карте лесов России. Размещённая информация поможет отслеживать территории, где осуществляется незаконная вырубка леса и пресекать действия «черных лесорубов».
В Госдуму также был внесен законопроект о поправках в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) об ужесточении ответственности за нарушениях правил пожарной безопасности в лесах. Законопроектом предлагается установить обязанность граждан соблюдать ограничения по пребыванию в лесах в период режима чрезвычайной ситуации и ужесточить ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в этих условиях.
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