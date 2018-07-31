На Ямале цифровое ТВ станет доступным

На Ямале цифровое телевидение сделают доступным для социально незащищенных слоёв населения. Об этом заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора ЯНАО Наталия Фиголь сообщила на заседании совета глав при губернаторе ЯНАО.

Отметим, на территории региона эфирное наземное телерадиовещание осуществляют 32 цифровых передатчика с охватом 96,08% населения округа.

Наталия Фиголь обратила внимание на то, что аппарат полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе рекомендовал до 1 августа этого года разработать меры по обеспечению социально незащищённых слоёв населения пользовательским оборудованием для приёма цифрового телевизионного сигнала.

«Рабочая группа рассмотрела вопросы по определению категории нуждающихся в поддержке, проанализировала опыт других регионов для определения оптимального механизма работы. Рассмотрены варианты предоставления гражданам непосредственно техники, сертификатов, компенсации понесенных затрат. Период оказания мер социальной поддержки предполагается ограничить 2019 -2020 годами», — сказала она.

Замгубернатора пояснила, что к нуждающимся в мерах такой соцподдержки отнесены более 12 тысяч семей ямальцев. Из них более 10 тысяч проживают в зоне вещания цифрового эфирного телевидения и почти 2 тысячи — вне зоны цифрового вещания. Таким образом, в населённых пунктах с цифровым эфирным вещанием объём поддержки ограничивается стоимостью цифровой эфирной приставки (от 1 до 2 тыс. рублей). Для жителей населённых пунктов, которые расположены вне зоны охвата цифрового телевидения, меры поддержки должны включать стоимость комплекта оборудования для приёма спутникового телевидения, монтажа этого оборудования и годовой абонентской платы за базовый пакет телевизионных каналов. На сегодня это более 10 тыс. рублей. Докладчик пояснила согласованную позицию рабочей группы: наиболее оптимальным механизмом доведения такой поддержки округа до нуждающихся в ней ямальцев является адресная работа через органы местного самоуправления в рамках полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи.

«Финансовая поддержка со стороны регионального бюджета местным бюджетам будет оказана в виде субсидий. Соответствующий проект постановления разрабатывается», — подчеркнула Наталия Фиголь.

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём комментарии отметил актуальность темы. Как сообщает пресс-служба главы региона, он рекомендовал руководителям муниципалитетов провести заблаговременную работу и предусмотреть в бюджетах необходимые средства на софинансирование этой меры социальной поддержки.