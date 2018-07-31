Почему на улице Станиславского в Ростове снова начались дорожные работы?

Почему на улице Станиславского идут ремонтные работы? Вот только-только же там асфальт заменили…

Новый асфальт и в самом деле уже снимают. Как сообщают городские власти, он «поплыл» от жары.

Впрочем, пока все работы ведутся в рамках так называемого «гарантийного срока».

Другими словами, из бюджета за ремонт Станиславского вновь платить не придётся, а подрядчик устранит все возникшие проблемы за свой счёт.

Как ранее писал «АиФ-Ростов» , на реконструкцию улицы Станиславского в Ростове-на-Дону было направлено около 84 млн рублей.

Средства пошли не только на асфальтирование этой городской магистрали, но и на прокладку кабелей, установку около 100 светильников и 232 светофоров и вывоз строительного мусора.