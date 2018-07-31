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Почему на улице Станиславского в Ростове снова начались дорожные работы?
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Почему на улице Станиславского в Ростове снова начались дорожные работы? 

АиФ Ростов 11 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Почему на улице Станиславского идут ремонтные работы? Вот только-только же там асфальт заменили…
Новый асфальт и в самом деле уже снимают. Как сообщают городские власти, он «поплыл» от жары.
Впрочем, пока все работы ведутся в рамках так называемого «гарантийного срока».
Другими словами, из бюджета за ремонт Станиславского вновь платить не придётся, а подрядчик устранит все возникшие проблемы за свой счёт.
Как ранее писал «АиФ-Ростов», на реконструкцию улицы Станиславского в Ростове-на-Дону было направлено около 84 млн рублей.
Средства пошли не только на асфальтирование этой городской магистрали, но и на прокладку кабелей, установку около 100 светильников и 232 светофоров и вывоз строительного мусора.
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