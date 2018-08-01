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Посольство призвало россиян соблюдать меры предосторожности при посещении Таджикистана
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Посольство призвало россиян соблюдать меры предосторожности при посещении Таджикистана 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Посольство России в Таджикистане порекомендовало российским гражданам соблюдать меры предосторожности во время поездок в эту республику. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.
В диппредставительстве напомнили, что 29 июля члены экстремистского подполья совершили нападение на группу иностранных велотуристов в селе Сафобахш Хатлонской области.
«В связи с этим Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан обращается с просьбой к российским гражданам, планирующим посетить Таджикистан, соблюдать возможные меры предосторожности, избегать малонаселённых и труднодоступных мест», — отметили в посольстве.
Ранее стало известно, что в Таджикистане создали спецподразделение МВД для охраны туристов.
29 июля в результате наезда автомобиля в Таджикистане погибли четыре туриста.
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