Посольство призвало россиян соблюдать меры предосторожности при посещении Таджикистана

Посольство России Таджикистане порекомендовало российским гражданам соблюдать меры предосторожности во время поездок в эту республику. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

В диппредставительстве напомнили, что 29 июля члены экстремистского подполья совершили нападение на группу иностранных велотуристов в селе Сафобахш Хатлонской области.

«В связи с этим Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан обращается с просьбой к российским гражданам, планирующим посетить Таджикистан, соблюдать возможные меры предосторожности, избегать малонаселённых и труднодоступных мест», — отметили в посольстве.

Ранее стало известно, что в Таджикистане создали спецподразделение МВД для охраны туристов.

29 июля в результате наезда автомобиля в Таджикистане погибли четыре туриста.