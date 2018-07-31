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Американцев призвали быть осторожными в Таджикистане
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Американцев призвали быть осторожными в Таджикистане 

News.ru 15 минут назад
Посольство США призвало американцев сохранять бдительность в Таджикистане в отношении своего окружения. При этом, уточняют дипломаты, на данный момент доказательств повышенной угрозы для граждан нет.
Предупреждение было опубликовано после убийства двух американских велосипедистов в районе Дангары.
«Мы осуждаем это бессмысленное нападение. Приносим наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении посольства.
Также дипломаты выразили благодарность таджикским властям за проявленный после инцидента профессионализм и пообещали продолжать сотрудничать с ними для расследования произошедшего.
Ранее News.ru, что «Исламское государство» (запрещённая в России организация) взяло на себя ответственность за намеренный наезд на иностранных велосипедистов в Таджикистане.
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