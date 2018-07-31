Американцев призвали быть осторожными в Таджикистане

Посольство США призвало американцев сохранять бдительность в Таджикистане в отношении своего окружения. При этом, уточняют дипломаты, на данный момент доказательств повышенной угрозы для граждан нет.

Предупреждение было опубликовано после убийства двух американских велосипедистов в районе Дангары.

«Мы осуждаем это бессмысленное нападение. Приносим наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении посольства.

Также дипломаты выразили благодарность таджикским властям за проявленный после инцидента профессионализм и пообещали продолжать сотрудничать с ними для расследования произошедшего.