Американцев призвали быть осторожными в Таджикистане 

Посольство США призвало американцев сохранять бдительность в Таджикистане в отношении своего окружения. При этом, уточняют дипломаты, на данный момент доказательств повышенной угрозы для граждан нет.
Предупреждение было опубликовано после убийства двух американских велосипедистов в районе Дангары.
«Мы осуждаем это бессмысленное нападение. Приносим наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении посольства.
Также дипломаты выразили благодарность таджикским властям за проявленный после инцидента профессионализм и пообещали продолжать сотрудничать с ними для расследования произошедшего.
Ранее News.ru, что «Исламское государство» (запрещённая в России организация) взяло на себя ответственность за намеренный наезд на иностранных велосипедистов в Таджикистане.