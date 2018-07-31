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10 тысяч электронных больничных выдано в Алтайском крае
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10 тысяч электронных больничных выдано в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 26 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
10-тысячный листок нетрудоспособности открыли в Алтайском крае 27 июля. Его получила пациентка больницы №8 г. Барнаула.
Электронные больничные стали оформлять с 1 июля 2017 года. В Алтайском крае наибольше их число открыто в Рубцовской горбольнице (684 шт.), Славгородской (633 шт.) и Тальменской (609 шт.) ЦРБ.
Как сообщили в Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, на сегодняшний день электронные листки нетрудоспособности выдают в 124 медицинских организациях края, в том числе в 10 частных медорганизациях.
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