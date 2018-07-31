10 тысяч электронных больничных выдано в Алтайском крае

Электронные больничные стали оформлять с 1 июля 2017 года. В Алтайском крае наибольше их число открыто в Рубцовской горбольнице (684 шт.), Славгородской (633 шт.) и Тальменской (609 шт.) ЦРБ.

Как сообщили в Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, на сегодняшний день электронные листки нетрудоспособности выдают в 124 медицинских организациях края, в том числе в 10 частных медорганизациях.