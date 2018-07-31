В Твери полицейские провели урок правовой грамотности для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних

Сотрудники юридической службы УМВД России по Тверской области встретились с воспитанниками Центра временного содержания несовершеннолетних. Полицейские организовали для ребят урок правовой грамотности с целью профилактики правонарушений и обеспечения безопасности детей и подростков.

Урок проходил в формате беседы, в ходе которой юрисконсульт правового отдела регионального УМВД Александр Сергеенков рассказал подросткам о том, с какого возраста наступает уголовная ответственность, а также о мерах наказания, предусмотренных законом за те или иные противоправные действия, напомнив ребятам об их правах и обязанностях.

Часть встречи была посвящена теме пагубного влияния наркотических средств на организм и психику человека и правилам безопасности при использовании сети Интернет. В завершение урока полицейские раздали детям тематические памятки и буклеты.

Обеспечение правопорядка и безопасности несовершеннолетних является предметом особого внимания и соответствующего реагирования сотрудников полиции, отмечают стражи правопорядка.