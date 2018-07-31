Ростовчане пожаловались на крутой надземный переход

Жители Ростова-на-Дону в популярном городском паблике в социальных сетях пожаловались на надземный пешеходный переход, который расположен на улице Менжинского в районе остановки «Комбинат детского питания». По их словам, он имеет очень крутой подъем, а также ступени разной высоты. При этом пожилые люди, а также люди с ограниченными возможностями и женщины с детскими колясками рискуют получить травмы при спуске.

«Скользко и в дождь, и в снег, ширина лестницы не позволяет разминуться идущим навстречу, а угол наклона полозьев для коляски слишком высок. Все для людей», — написал автор публикации. По его словам, пожилые жители вынуждены переходить улицу Менжинского из-за этого по проезжей части, что создает проблемы автомобилистам.